انقطاع مياه الشرب عن مدينة قها 3 ساعات اليوم لغسيل الشبكات والصيانة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع مياه الشرب عن مدينة قها، اليوم الثلاثاء الموافق 4 يناير الجارى، لمدة 3 ساعات، تبدأ من الثانية عصرا وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن الانقطاع لاجراء صيانة وغسيل شبكات مياه قها، فيما سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتأكد من صلاحية المياه للشرب، كما أهابت الشركة بالمواطنين بعمل احتياطاتهم من تخزين احتياجاتهم من المياه فى هذا التوقيت.

وبدورها تواصل معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، فور سقوط أمطار غزيرة على مدن ومراكز المحافظة، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالمناطق الرئيسية والطرق الحيوية والأنفاق فور سقوط الأمطار، حيث شهدت المحافظة سقوط أمطار غزيرة وانتشار البرق والرعد فى سماء المحافظة، خلال الساعات الأخيرة أمس الأحد.

وتابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أعمال رفع مياه الأمطار بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى وطريق شبرا بنها الحر وطريق بنها المنصورة، والانفاق بطريق مصر الإسكندرية الزراعى ومدينة بنها.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه فور إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار على مدن المحافظة وجه بنشر معدات الشركة بكافة المناطق الحيوية والطرق الرئيسية بمدن المحافظة وتشكيل غرف عمليات بالفروع على مدار الساعة لتلقى بلاغات تجمعات مياه الأمطار والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والإدارة العامة للمرور.