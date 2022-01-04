اليوم السابع
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المهن الطبية يقرر إنشاء مفارم لمخلفات العيادات.. ويدرس البدء بـ4 محافظات

الثلاثاء، 04 يناير 2022 03:20 م
المهن الطبية يقرر إنشاء مفارم لمخلفات العيادات.. ويدرس البدء بـ4 محافظات الدكتور إيهاب هيكل نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية
كتبت آية دعبس

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أعلن الدكتور إيهاب هيكل نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، بدء إجراء دراسة جدوى لإنشاء وحدات تخلص من النفايات الطبية على مستوى الجمهورية، لرفع المعاناة عن كافة الأطباء، وذلك  فى استجابة من مجلس الاتحاد لمقترح قد تقدم به، موضحا أنه من المنتظر أن يتم البدء بإنشاء مفارم فى 4 أو 6 محافظات وهى المناطق الأعلى كثافة فى أعداد العيادات، وبالتالى فى إنتاج المخلفات الطبية.
 
وأشار هيكل، فى بيان، إلى أنه بدأ فى إجراء اجتماعات مع عدد من خبراء التخلص من النفايات الطبية والشركات العاملة فى استيراد وتصنيع المفارم للإطلاع على أسعارها، وأفضل وأحدث طرق إنشائها، حيث يوجد خيارين للتخلص من النفايات، الأولى غير صديقة للبيئة وتتطلب عدى اشتراطات يصعب توفيرها فى كل المحافظات، والأخرى طرق حديثة تعتمد على أجهزة لفرم النفايات وتعقيمها وإخراجها فى شكل "بودرة"، والتى تُسهل من عمليات التخلص من المخلفات بالطرق التقليدية حينها.
 
وأوضح نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، أن الأطباء يعانون منذ فترة طويلة من صعوبة التخلص من النفايات، وعدم إلتزام الشركات بالعقود، وإهمال تجميع المخلفات من العيادات حتى أصبح الأطباء يضطرون إلى توصيل النفايات بأنسفهم لأماكن التخلص من النفايات الطبية، فضلا عن ارتفاع أسعار التعاقدات مع الشركات والتى تصل إلى 9 آلاف جنيه كل 6 أشهر، بخلاف 20 جنيها لكل كيلو من النفايات.
 
ولفت إلى أن اهتمام الاتحاد الاتجاه إلى إنشاء مفارم ووحدات للتخلص من النفايات الطبية يهدف إلى تسهيل الاجراءات على الأطباء الخاصة بالنفايات الطبية، خاصة أن التعاقد مع مفارم أو محارق للتخلص من النفايات أحد اشتراطات البيئة للحصول على تراخيص العيادات، وتجديدها.

اتحاد المهن الطبية

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