الشركة المصرية لنقل الكهرباء: معدلات التنمية بالصعيد تتخطى المحافظات الأخرى

كتب محمد شرقاوى

أعربت المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن فخرها بمشروعات التنمية التى تنفذ فى الصعيد، معقبة: " هذا المشروع يضخ استثمارات أجنبية لمصر وساهم فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر، مضيفة أن مستثمرى مجمع بنبان أسسوا جمعية ساهمت فى علاج مواطنين وأنشأت طرق".

وأشارت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، إلى أن معدلات التنمية فى محافظات الصعيد أعلى من باقى الجمهورية، قائلة: «بشوف الطرق فى أسوان بحس إنى بالقاهرة، لا يوجد فرق فى التنمية، إحنا نفسنا مش مصدقين مشروعات الكهرباء اللى حصلت بالصعيد».

وتابعت إلى أن مشروع بنبان وفر ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل خلال إنشائه، موضحة أن المشروع نفذ باشتراك 32 مستثمرا أجنبيا ومصريا، لافتة إلى أن القيادة السياسية تصارع الوقت لتنمية محافظات الصعيد، "كمواطنة مصرية فخورة بما يتحقق من تنمية فى الصعيد.

وأضافت: «أعتقد أن ترشيح مصر لاستضافة مؤتمر المناخ، جاء بسبب الخطوات الجادة التى اتخذتها الدولة المصرية، نحو مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة»، موضحة أن معدل التنمية فى الصعيد الأعلى فى مصر خلال الأعوام الماضية.