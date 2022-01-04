المشدد 3 سنوات لمحام زور توكيلا لموكله واستعمله فى دعوى قضائية بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، محامي بالسجن المشدد 3 سنوات، لتزوير محرر رسمي بالوكالة عن موكله واستعماله في دعوى قضائية،صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل عمر أحمد، ومحمد عبد العظيم السيد ومحمد مصطفى السيد، وأمانة سر نبيل شكرى.

تعود أحداث القضية لعام 2019 جنايات قسم شرطة فاقوس، عندما أحالت النيابة العامة المتهم فيها محامي، إلى المحاكمة الجنائية، لأنه في غضون عام 2015، وحال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية، ارتكب تزوير في محرر رسمي وهو عريضة الدعوى رقم 103 لسنة 2015 مدني جزئي فاقوس (صحة توقيع) وذلك بأن انتحل صفة مزورة بأن أثبت بها الوكالة عن المدعي محمد ع ع ع (كمشتري) بالمخالفة للحقيقة وذلك دون علم موكله، واستعمل المحرر سالف البيان بأن باشر به إجراءات الدعوى وسلمه للموظف المختص حال كونه عالمًا بتزويره.

وتبين أن المتهم اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية (أمين سر جلسة مدني جزئي فاقوس) في تزوير محرر رسمي (محضر جلسة الدعوى رقم 2821 لسنة 2015 مدني جزئي فاقوس (صحة توقيع) المؤرخ بتاريخ 25 يوليو عام 2015، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل أمام الموظف سالف الذكر منتحلًا صفة ليست صفته.

وتمت إحالة القضية من قبل المستشار المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.