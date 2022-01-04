"الطيران الاستراتيجي" الروسي يتسلم هذا العام قاذفتين من طراز (تو ــ 160 إم)

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أعلن قائد سلاح الطيران الاستراتيجي الروسي، سيرجي كوبيلاش، أن قواته ستتسلم هذا العام طائرتين قاذفتين من طراز "Tu-160M" (تو ــ 160 إم) بعيدتي المدى مزودتين بأسلحة جديدة.

وقال كوبيلاش - في تصريح نقلته شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - "يتم تحديث القاذفات الاستراتيجية " تو ــ 160 إم" وفقا للخطة المعتمدة، وستُزود اثنتين منها بأنظمة قتال إلكترونية جديدة وأنواع أكثر تطورا من الأسلحة".

يُذكر أنه أُعلن مؤخرا أن أطقم مقاتلات " سو ــ 33" و" ميج 29 كا" التابعة للأسطول الشمالي الروسي ستجري تدريبا قتاليا في سماء شبه جزيرة القرم.

وكان طيران أسطول البحر الأسود الروسي بالتعاون مع أفواج الصواريخ المضادة للأهداف الجوية قد أجرى مناورات في شبه جزيرة القرم في نوفمبر الماضي على خلفية دخول مدمرة أمريكية إلى البحر الأسود.