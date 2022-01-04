اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يناير 2022 04:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"الطيران الاستراتيجي" الروسي يتسلم هذا العام قاذفتين من طراز (تو ــ 160 إم)

الثلاثاء، 04 يناير 2022 02:30 م
"الطيران الاستراتيجي" الروسي يتسلم هذا العام قاذفتين من طراز (تو ــ 160 إم) مقاتلات روسية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن قائد سلاح الطيران الاستراتيجي الروسي، سيرجي كوبيلاش، أن قواته ستتسلم هذا العام طائرتين قاذفتين من طراز "Tu-160M" (تو ــ 160 إم) بعيدتي المدى مزودتين بأسلحة جديدة. 
 
وقال كوبيلاش - في تصريح نقلته شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - "يتم تحديث القاذفات الاستراتيجية " تو ــ 160 إم" وفقا للخطة المعتمدة، وستُزود اثنتين منها بأنظمة قتال إلكترونية جديدة وأنواع أكثر تطورا من الأسلحة". 
 
يُذكر أنه أُعلن مؤخرا أن أطقم مقاتلات " سو ــ 33" و" ميج 29 كا" التابعة للأسطول الشمالي الروسي ستجري تدريبا قتاليا في سماء شبه جزيرة القرم. 
 
وكان طيران أسطول البحر الأسود الروسي بالتعاون مع أفواج الصواريخ المضادة للأهداف الجوية قد أجرى مناورات في شبه جزيرة القرم في نوفمبر الماضي على خلفية دخول مدمرة أمريكية إلى البحر الأسود.

الطيران الاستراتيجي

الطيران الروسي

تو ــ 160 إم

قاذفتين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

2021 يرحل والصرعات العالمية مستمرة.. صحف إسبانية ترصد أهم الجبهات الدولية المفتوحة.. أزمة روسيا والغرب حول أوكرانيا مستمرة .. مستقبل أفغانستان بعد عودة طالبان يثير القلق.. وأزمة متوطنة فى هايتى بعد مقتل رئيسها

الثلاثاء، 04 يناير 2022 01:30 م

تقرير: ارتفاع أسعار الغاز فى أوروبا يثير القلق مع إبقاء روسيا على الكميات محدودة

الثلاثاء، 04 يناير 2022 12:13 م

روسيا تسجل 15 ألفا و903 إصابات جديدة بكورونا.. والإجمالى يتجاوز 10 ملايين حالة

الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:24 ص

خبيرة أمريكية: الدعوات لفرض عقوبات ضد روسيا تضر بمصالح الولايات المتحدة

الثلاثاء، 04 يناير 2022 10:39 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة