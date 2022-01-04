اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 08:40 م
أكرم القصاص
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الشرطة الإيطالية: ارتفاع حالات سرقة البيانات المصرفية فى ظل كورونا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 07:56 م
الشرطة الإيطالية: ارتفاع حالات سرقة البيانات المصرفية فى ظل كورونا الشرطة الإيطالية - أرشيفية
وكالات

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سلطت الشرطة الإيطالية الضوء على زيادة حالات سرقة البيانات الشخصية والمصرفية خلال عام 2021، والوصول للأنظمة المصرفية عن بعد.

وذكرت وكالة "آكي" الإيطالية أن تقريرا صدر حول النشاط الأمني لشرطة البريد والاتصالات خلال العام 2021، كشف أنه تم تسجيل 126 هجوما إلكترونيا على الأنظمة المالية لمؤسسات كبيرة ومتوسطة الحجم في عام 2021.

وأفاد التقرير بأن المبالغ التي تمت سرقتها بشكل غير قانوني من خلال احتيال معقد عن بُعد يزيد عن 36 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أنه تم استرداد 17 مليونا من هذه المبالغ بعد تحرك نشط لشرطة البريد والاتصالات في الوقت المناسب، مبينا أن الهجمات على عالم الأعمال من خلال الاحتيال القائم على تقنيات الهندسة الاجتماعية، يرتبط بشكل خاص بالوباء المنتشر، وكذلك بالاستخدام الواسع لأنظمة الاتصالات للإدارة الاقتصادية عن بعد، الناتجة عن التبني الواسع النطاق لآليات العمل الذكي.

ولفت التقرير الأمني إلى أنه فيما يتعلق بظواهر التصيد الاحتيالي والأساليب المستخدمة لسرقة البيانات الشخصية والمصرفية، هناك زيادة كبيرة في الحالات بنسبة 27٪ ولما يتجاوز الـ18 ألف حالة، اعتمادا على الاستحواذ على المعلومات الخاصة بالأنظمة المصرفية المنزلية، أرقام بطاقات الائتمان، مفاتيح محافظ العملات المشفرة الخاصة، مشيرة إلى أن 781 أبلغوا السلطات عن تلك العمليات.

 

إيطاليا

الشرطة الإيطالية

كورونا

كورونا فى إيطاليا

فيروس كورونا

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