السيطرة على حريق نشب داخل مطعم فى طنطا بالغربية

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثاني طنطا، يفيد بنشوب حريق داخل مدخنة محل شهير للمشويات بشارع الحلو مع شارع حسن رضوان دائرة القسم.

علي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى محل الواقعة، وتم الدفع بسيارة إطفاء وتم السيطرة علي الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.