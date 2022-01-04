السيطرة على حريق بمخلفات خردة فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، منذ قليل، من السيطرة على حريق بمخلفات خردة بنطاق أحد المنازل الموجودة داخل عزبة النجدي التابعة لقرية منشية رضوان بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية.

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع بلاستيك بنطاق عزبة النجدي التابعة لقرية منشية رضوان بدائرة مركز شرطة أبو كبير.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء، بينها خزان مياه، إلى موقع البلاغ، لكن تبين نشوب الحريق في مخلفات خردة بنطاق أحد المنازل، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.