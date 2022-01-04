السلطات الروسية تكشف تفصيل حريق أسفر عن وقوع ضحايا جنوب موسكو

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أعلنت لجنة التحقيق الروسية مصرع 3 أشخاص في حريق اندلع بشقة سكنية في منطقة "تساريتسينو" بجنوب العاصمة موسكو، أحدهم قفز من النافذة محاولًا الهروب من النيران.

وذكرت اللجنة - في بيان اليوم الثلاثاء وفقًا لوكالة أنباء (نوفوستي) - أنه اندلع الليلة الماضية حريق في شقة بمبنى سكني يقع في شارع "كافكازسكي" بمنطقة "تساريتسينو" بجنوب العاصمة موسكو، أسفر عنه وفاة امرأتين ورجل من مواليد 1982.

وأوضحت أن الرجل حاول الفرار من النيران بالقفز من نافذة الشقة الواقعة في الطابق الخامس، وتوفي بسبب الجروح التي أصيب بها، لافتا إلى تشكيل فريق من المحققين والفنيين لتحديد أسباب وملابسات الحادث.