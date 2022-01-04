اليوم السابع
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السعودية: إنشاء مركز استراتيجى للأبحاث والدراسات النسائية

الثلاثاء، 04 يناير 2022 08:56 ص
السعودية: إنشاء مركز استراتيجى للأبحاث والدراسات النسائية الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس
وكالات

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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، عن إنشاء المركز الاستراتيجي للأبحاث والدراسات النسائية بالرئاسة.

وحسب صحيفة سبق السعودية، أوضح أن المركز الاستراتيجي للأبحاث والدراسات النسائية سيعمل على رصد أبرز الإنجازات والخدمات النسائية المقدمة للقاصدات والمنسوبات، كما سيساعد في إيجاد عديد من المبادرات والبرامج النوعية النسائية، ويسهم بشكل كبير في الارتقاء بالخدمات النسائية المقدمة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكد الشيخ السديس، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحرص على تعزيز دور المرأة في الحرمين الشريفين وتمكينها من خدمة القاصدات في عديد من المجالات الدعوية والإرشادية والتوجيهية والعلمية، وفقا للضوابط الشرعية.

 


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المرأة

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