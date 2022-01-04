الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلًا من اللواء أحمد صفوت لتشييع جنازة شقيقة اللواء أمر سيد أحمد حسن، والعميد بهاء علي للتعزية في وفاة صبحية محمد حسين، والعميد سامح محمد الجنيدي للتعزية في وفاة اللواء محمد نبيل محمد رياض، وإبلاغ أسرهم خالص عزائه ومواساته.