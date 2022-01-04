اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 01:29 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

الثلاثاء، 04 يناير 2022 12:11 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلًا من اللواء أحمد صفوت لتشييع جنازة شقيقة اللواء أمر سيد أحمد حسن، والعميد بهاء علي للتعزية في وفاة صبحية محمد حسين، والعميد سامح محمد الجنيدي للتعزية في وفاة اللواء محمد نبيل محمد رياض، وإبلاغ أسرهم خالص عزائه ومواساته.

 


الرئيس عبد الفتاح السيسي

اللواء أمر سيد أحمد حسن

العميد سامح محمد الجنيدي

اللواء أحمد صفوت

اللواء محمد نبيل

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