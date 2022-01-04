الخميس المقبل.. آخر موعد للتقدم لمنصب رئيس جامعة حلوان

كتب ـ محمد صبحى

حدد الجدول الزمنى الذى أعلن المجلس الأعلى للجامعات بشأن مواعيد فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة حلوان ، الخميس المقبل آخر موعد للتقدم بأوراق الترشح.

ومن المقرر أن تعلن القائمة المبدئية للمتقدمين يوم الخميس 6 يناير في الساعة الثالثة عصرا، وأن يتم فتح باب التقدم بالطعون من الأحد 9 يناير وحتى الإثنين 10 يناير.

وتجتمع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين والجدول الزمنى للمقابلات يوم الثلاثاء 11 يناير وتسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة السبت 15 يناير 2022.

وكان قد بدأ المجلس الأعلى للجامعات فى قبول واستلام أوراق المتقدمين لمنصب رئيس جامعة حلوان يوم السبت الماضى 1 يناير 2022.