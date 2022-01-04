الخارجية الروسية: إعلان القوى النووية الخمس صدر بمبادرة موسكو لتخفيف التوتر

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا إن الإعلان المشترك للقوى النووية الخمس صدر بمبادرة روسية ويهدف إلى تخفيف التوترات ووقف سباق التسلح.

وكان الكرملين قد أصدر في وقت سابق اليوم بيانًا جاء فيه إن قادة الصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة يريدون منع وقوع حرب نووية بين الدول الحائزة على الأسلحة النووية.

وقالت زاخاروفا - في تعليق بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" - "نرحب بالإعلان المشترك ... تعتقد روسيا اعتقادًا راسخًا أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصرون في حرب نووية وأن حربًا كهذه يجب ألا تحدث أبدًا. لقد دعمنا باستمرار فكرة إعادة التأكيد على هذا المبدأ من جانب القوى النووية الخمس".

وأضافت أن روسيا تتوقع أن يساعد الإعلان في "تخفيف حدة التوتر الدولي ووقف سباق التسلح، والمساهمة في بناء الثقة وإرساء أسس للضوابط المستقبلية علىس كل من الأسلحة الدفاعية والهجومية وأيضًا لخفض المخاطر".