"الجارديان": سريلانكا تغرق فى أزمة مالية عميقة مع مخاوف من إفلاسها

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سلطت صحيفة (الجارديان) البريطانية الضوء على ما تواجهه سريلانكا من أزمة مالية وإنسانية عميقة مع مخاوف من إفلاسها عام 2022 مع ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية وارتفاع أسعار المواد الغذائية ونفاد خزائنها.

وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن السبب وراء الانهيار الذي واجهته الحكومة بقيادة الرئيس جوتابايا راجاباكسا، يرجع جزئيًا إلى تأثير أزمة (كورونا) المباشرة وتراجع معدلات السياحة.

وأشارت إلى أن الأزمة تفاقمت أيضا بسبب الإنفاق الحكومي المرتفع والتخفيضات الضريبية التي أدت إلى تآكل إيرادات الدولة وسداد الديون الضخمة إلى الصين واحتياطيات النقد الأجنبي عند أدنى مستوياتها منذ عقد، ولفتت إلى أنه في الوقت نفسه، كان التضخم مدفوعا من جانب الحكومة بطباعة النقود لسداد القروض المحلية والسندات الأجنبية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن البنك الدولي يقدر أن 500 ألف شخص سقطوا تحت خط الفقر منذ بداية الوباء، وهو ما يعادل 5 سنوات من التقدم في مكافحة الفقر، وأشارت إلى أن التضخم سجل مستوى قياسيًا بلغ 11.1٪ نوفمبر الماضي، ودفعت الأسعار المتزايدة أولئك الذين كانوا في السابق من ميسوري الحال يكافحون لإطعام أسرهم، في حين باتت السلع الأساسية الآن لا يمكن تحملها بالنسبة للكثيرين.