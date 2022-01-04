7 معلومات عن امتحانات التيرم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى.. إنفوجراف

محمود طه حسين

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تغيير طريقة أداء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ونرصد فى الإنفوجراف التالى 7 معلومات عن الامتحانات...