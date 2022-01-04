اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يناير 2022 05:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

7 معلومات عن امتحانات التيرم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى.. إنفوجراف

الثلاثاء، 04 يناير 2022 04:46 م
7 معلومات عن امتحانات التيرم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى.. إنفوجراف شكل امتحانات الثانوى العام
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تغيير طريقة أداء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.
 
ونرصد فى الإنفوجراف التالى 7 معلومات عن الامتحانات...
 
 
29359543-0905-4a35-a497-465c398620b0
 
امتحانات إلكترونية وورقية فى يوم واحد حسب الجدول المعلن
 
الالكترونى أسئلة متعددة الاختيارات تمثل 70% من درجة المادة
 
الورقى يوضع بالمديرية أو الإدارة ويصححه المدرسون ونسبته 30%
 
حددت الوزارة عدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات
 
طلاب المنازل يخوضون الامتحانات بالنظام الورقى
 
حال تعطل امتحان الطالب إلكترونيا يخوض الاختبار ورقيا
 
محاولات الغش تؤذى صاحبها وتحرمه من فرصة التعلم والتدريب

 


التربية والتعليم

امتحانات الثانوى العام

شكل امتحانات الثانوى العام

اخبار مصر

طلاب الثانوى العام

امتحانات أولى ثانوى

امتحانات ثانية ثانوى

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة