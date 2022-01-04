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التعليم تتيح لطلاب المنازل بالثانوى العام تسجيل بياناتهم استعدادا للامتحانات

الثلاثاء، 04 يناير 2022 09:53 ص
التعليم تتيح لطلاب المنازل بالثانوى العام تسجيل بياناتهم استعدادا للامتحانات طلاب المدارس ـ ارشيفية
محمود طه حسين

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اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الثلاثاء كفرصة أخيرة لتسجيل طلاب المنازل بالثانوى العام بياناتهم وتحديثها على الموقع الرسمى للوزارة استعدادا للامتحانات التى تنطلق يناير الجارى.

وبالنسبة لمواعيد انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوى العام، للفصل الدراسي الأول، أعلنت الوزارة، أنها تبدأ 22 يناير المقبل وتستمر حتى 2 فبراير 2022، موضحة أنه تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي ١٥، ١٧ يناير ٢٠٢٢، وتُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة، كما أعلنت الوزارة جدول ومواعيد اختبارات الصف الثانى الثانوى، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد 23 يناير وتستمر حتى الخميس 3 فبراير المقبل، على أن تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي١٦، ١٨ يناير ٢٠٢٢، كما تُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعلى جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.


وأكدت الوزارة، أن الأصل في الأمور أن يتضمن التقييم أسئلة بأشكال متنوعة ومستويات صعوبة متدرجة ولذلك الطبيعي أن يكون هناك أسئلة مقالية كما كان الحال لعشرات السنوات ولذلك لا داعي للجدل لأن القصة والتعبير والترجمة أمور هامة ينبغي تقييمها ولا يستقيم التعلم ولا التقييم بدونها.








 


التربية والتعليم

الأسئلة المقالية

تقييم الطلاب فى الأسبوع المقالية

أسئلة القصة والتعبير

اخبار مصر

جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

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