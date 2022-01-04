اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 01:28 م
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التضامن: 10 ملايين و662 ألف مواطن عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين

الثلاثاء، 04 يناير 2022 01:00 م
التضامن: 10 ملايين و662 ألف مواطن عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين صرف معاشات - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد اصحاب المعاشات والمستفيدين أيضًا من المعاشات يقرب حاليا من 10 ملايين و662 ألف و239 مواطنا ومستفيدًا وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى بداية شهر ديسمبر الماضى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعىُ بتيسير كافة الاجراءات لصرف معاشات يناير من البنك كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك.

ويضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

 

 


التضامن

صرف المعاشات

عدد اصحاب المعاشات

اصحاب المعاشات

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