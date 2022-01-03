اليوم السابع
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الإثنين، 03 يناير 2022 01:05 م
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التضامن: تشكيل لجان لمتابعة استمرار صرف معاشات يناير

الإثنين، 03 يناير 2022 01:00 م
التضامن: تشكيل لجان لمتابعة استمرار صرف معاشات يناير وزارة التضامن الاجتماعىُ - أرشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات  وزارة التضامن الاجتماعى صرف  معاشات يناير من فروع  بنك ناصر الاجتماعى، حيث أشارت إلى تشكيل لجان لمتابعة استمرار الصرف مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يناير من البنك، وكذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه  الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ببدء صرف معاشات يناير    للعملاء اعتبارا من أول يوم فى الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.
 
 
 

التضامن

صرف معاشات يناير

طرق صرف المعاشات

شروط صرف المعاشات

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