التضامن تفتتح الوحدة الاجتماعية ومقر صندوق مكافحة الإدمان بمنطقة "سن العجوز"

كتب مدحت وهبة

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم الثلاثاء الوحدة الاجتماعية ومقر صندوق علاج و مكافحة الإدمان والتعاطى بمنطقة سن العجوز بحدائق أكتوبر، وتطلق وزيرة التضامن الاجتماعى قافلة مساعدات غذائية وطبية وخدمات الوزارة لأهالى المنطقة ، والتى تم تنسيقها مع الهلال الأحمر المصرى وبنك الطعام ومؤسسة صناع الحياة، حيث تستمر القافلة لمدة خمسة أيام بداية من اليوم وتستهدف ما يقرب من ألف أسرة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن أنشطة القافلة تتضمن تخصيص فريق عمل من وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم الخدمات الخاصة ببرامج وأنشطة الوزارة " تكافل وكرامة وبطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، وبرامج التوعية بقضايا الزيادة السكانية والزواج المبكر والطفولة المبكرة

وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادى، ودعم مشروعات الاسر المنتجة"، بالإضافة إلى تنفيذ قافلة طبية بالتعاون مع الهلال الأحمر تتضمن الكشف الطبى وصرف العلاج من خلال 4 عيادات طبية لتخصصات «باطنة - أطفال - عظام – جلدية» فضلًا عن توزيع عدد 1000 بطانية،و500 شنطة أدوات مطهرات ووقاية شخصية و300 لعبه أطفال.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه فى ضوء التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى،تم التنسيق مع بنك الطعام المصرى على توزيع قافلة مواد غذائية تتضمن 1000 كرتونة مواد غذائية،و2 طن لحوم، كما تم التنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على تنفيذ برامج وأنشطة للتوعية للأسر والأطفال والسيدات عن مخاطر الادمان والتعاطى بالإضافة إلى استقطاب المدمنين للعيادة المخصصة للصندوق داخل المشروع تمهيدًا لتحويلهم للمصحات العلاجية، كما تم التنسيق مع مؤسسة صناع الحياة على تنفيذ أنشطة ترفيهية وتوعية للأطفال، بالإضافة إلى توفير متطوعين لتنفيذ توزيع قافلة المواد الغذائية.

وتدشن " القباج " مبادرة لتوعية الأسر بمنطقة حدائق أكتوبر بخطورة مشكلة المخدرات فى ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، حيث تستهدف المبادرة توعية الشباب من أبناء المنطقة بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض وكذلك الرد على استفسارات الشباب حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعى وتوفير أدوات التعقيم للمتطوعين لدى الصندوق القائمين على تنفيذ البرامج التوعوية‪ .‬

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كما ستتضمن المبادرة أيضا تنفيذ ورش عمل حكى للأطفال بالمراحل العمرية المختلفة من خلال استخدام أساليب غير تقليدية وإعداد مسابقات فنية وثقافية للشباب بالمراحل العمرية المختلفة لتسليط الضوء على أضرار المخدرات‪ .