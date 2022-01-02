اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يناير 2022 12:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

صندوق مكافحة الإدمان: وقعنا الكشف على أكثر من نصف مليون موظف

الأحد، 02 يناير 2022 11:09 م
صندوق مكافحة الإدمان: وقعنا الكشف على أكثر من نصف مليون موظف مكافحة الإدمان
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى، يهدف للحفاظ على أرواح المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة منحت الموظف المتعاطى كافة الفرص من أجل العلاج، وفى حال نزول فرق العمل المكونة من الطب الشرعى ووزارة الصحة والصندوق لتطبيق القانون وضبط موظف يعمل تحت تاثير المخدرات سيتم فصله.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON"، أن الصندوق وقع الكشف على أكثر من نصف مليون مواطن خلال العامين الماضيين، وتابع:"هناك 10 آلاف موظف فى 6شهور تقدموا للعلاج من الإدمان"، مشددًا على أن العلاج يتم فى سرية تامة.

ولفت "عثمان"، إلى أن القانون لا يطبق على القطاع الخاص الآن، ولكنه يطبق على كافة مؤسسات القطاع العام، وتابع:" هناك عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص يعقدون معنا برتوكول بشكل ثنائى من أجل تطبيق مبادرة توقيع الكشف على الموظفين لديهم..عقدنا بروتوكولات مع شركات كبرى فى القطاع الخاص".


مكافحة الادمان

التعاطى

القطاع الخاص

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة