صندوق مكافحة الإدمان: وقعنا الكشف على أكثر من نصف مليون موظف

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى، يهدف للحفاظ على أرواح المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة منحت الموظف المتعاطى كافة الفرص من أجل العلاج، وفى حال نزول فرق العمل المكونة من الطب الشرعى ووزارة الصحة والصندوق لتطبيق القانون وضبط موظف يعمل تحت تاثير المخدرات سيتم فصله.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON"، أن الصندوق وقع الكشف على أكثر من نصف مليون مواطن خلال العامين الماضيين، وتابع:"هناك 10 آلاف موظف فى 6شهور تقدموا للعلاج من الإدمان"، مشددًا على أن العلاج يتم فى سرية تامة.

ولفت "عثمان"، إلى أن القانون لا يطبق على القطاع الخاص الآن، ولكنه يطبق على كافة مؤسسات القطاع العام، وتابع:" هناك عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص يعقدون معنا برتوكول بشكل ثنائى من أجل تطبيق مبادرة توقيع الكشف على الموظفين لديهم..عقدنا بروتوكولات مع شركات كبرى فى القطاع الخاص".