التصريح بدفن جثة مزارع لقى مصرعه عقب اصطدام ماكينة رى به فى سوهاج

لقى عامل يبلغ من العمر 66 سنة مصرعه اصطدمت ماكينة الرى به أثناء تشغيلها لرى أرضه الزراعية، حيث التف جلبابه على ماكينة الرى، ما نتج عنه إصابته التى أودت بحياته.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة والتى صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد وبوفاة عامل عقب اصطدامه بماكينة الرى أثناء العمل وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بوصول المدعو ع ع ح ا 66 سنة مزارع ويقيم دائرة مركز سوهاج إلى مستشفى سوهاج العام " متوفـى ".

وبسؤال نجل عمومته المدعو م ع ع ح 53 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام المتوفى بتشغيل ماكينة رى بأرضه الزراعية بذات الناحية التف جلبابه على جزء من ماكينة الرى ما أدى لاصطدامه بها ووفاته ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود كسور متفرقة بالجسم وأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ناتج عن نزيف بالمخ نتيجة اصطدام رأسه بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية تم تحيرى محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة وصرحت بدفن الجثة.