التحالف العربى: عمليات القرصنة من أى ميناء ستجعله هدفا عسكريا مشروعا

الرياض أ ش أ

أكد التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، أن انطلاق عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلّح من أى ميناء سيجعله هدفًا عسكريًا مشروعًا.

وذكر التحالف العربى - فى بيان مقتضب أوردته قناة "الإخبارية" السعودية - " على الحوثيين إخلاء سبيل السفينة "روابي" من ميناء الصليف" .. مشددا على أن عملية القرصنة للسفينة تعد انتهاكا لمبادئ القانون الدولى .

وكان التحالف العربى فى اليمن، قد أعلن - فى وقت سابق - قيام الحوثيين بعملية اختطاف بالسطو المسلح لسفينة الشحن "روابي" التى ترفع العلم الإماراتي، قبالة محافظة الحديدة، مشيرا إلى أن السفينة تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودى الميدانى بجزيرة سقطرى، وأن عملية القرصنة تعد تهديدًا حقيقيًا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية فى باب المندب.