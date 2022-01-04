البرازيل تعلن عن تسجيل 4 حالات إصابة بـ "فلورونا"

وكالات

حدد الأطباء البرازيليون يوم الاثنين أربع حالات إصابة بـ "فلورونا"، وهي عدوى متزامنة بالإنفلونزا وفيروس كورونا بشكل مشترك.

حسب موقع سبوتنيك، تم اكتشاف "فلورونا" لأول مرة في إسرائيل في 1 يناير، وهذه هي الحالات الأولى من نوعها في أمريكا.

وجاء في بيان الأطباء: "أبلغت ثلاث ولايات برازيلية على الأقل، ريو دي جانيرو وسير وساو باولو، عن اختبارات إيجابية لكل من" كوفيد والإنفلونزا"، أي ما يسمى فلورونا، أي حالات العدوى المزدوجة".

كشفت تقارير إسرائيلية مؤخرا، أن إسرائيل رصدت أولى حالا إصابة بما يسمى "فلورونا"، وهي ‏عدوى متزامنة مع فيروس "كورونا" ومرض "الإنفلونزا".‏

وتم اكتشاف العدوى المزدوجة لأول مرة في امرأة دخلت في المخاض خلال الأسبوع الحالي داخل مركز رابين الطبي في بتاح تكفا.