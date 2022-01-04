البحرين والسعودية تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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بحثت رئيسة مجلس النواب البحرينية فوزية بنت عبدالله زينل مع رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، سبل تعزيز العلاقات الثنائية على جميع المستويات، وتطوير آليات العمل الثنائي على الصعيد البرلماني، والارتقاء بمستوى التنسيق وتوحيد الجهود والمواقف في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكدت زينل - وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - عمق العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، مشيرة إلى أن السعودية لا تزال هي الشريك التجاري الأكبر على الإطلاق للبحرين، منوهة بالتعاون الاقتصادي المتميز والتبادل التجاري بينهما لاسيما في ظل تدشين المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين على نحو متسارع.

وأضافت أن السعودية تمثل صمامَ أمانٍ لاستقرار المنطقة، ومركز العمق الاستراتيجي، مشيدة بالدور المحوري للمملكة في دعم ورعاية مصالح الأمتين العربية والإسلامية، لافتة إلى أهمية دور مجلس التنسيق السعودي البحريني لتطوير أوجه التعاون في المجالات كافة.

من جانبه، أكد آل الشيخ أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشكل درسا في وحدة المصير والمستقبل المشترك.. مشيدا بما تشهده العلاقات من تطور مستمر في مختلف المجالات.