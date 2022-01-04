افتتاح معرض الأنشطة التربوية بإدارة الخارجة التعليمية وتكريم المتميزين

الوادى الجديد – ماهر البهنساوى

افتتح الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، معرض الأنشطة التربوية بإدارة الخارجة التعليمية بمرافقة مدير إدارة الخارجة التعليمية ومدير الخدمات التربوية بالإدارة، وذلك فى إطار الحرص والاهتمام بتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة والاستغلال الأمثل لمهارات وابتكارات الطلاب وتنمية مهاراتهم.



وخلال جولته بالمعرض، أعرب وكيل التعليم بالمحافظة عن امتنانه وتقديره لجميع القائمين على المعرض الذى يضم العديد من المنتجات والأعمال الفنية والمشغولات اليدوية، لافتا إلى أهمية الأنشطة التربوية فى اكتشاف وتنمية إبداعات الطلاب وتكوين شخصيتهم والاستغلال الأمثل لتلك المهارات لخلق كوادر قادرة على خدمة المجتمع، فضلا عن استغلال الإمكانيات والموارد البيئية المتاحة لتنفيذ العديد من الأعمال الفنية والإبداعية.



وفى ختام المعرض كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، مجموعة من المعلمات المشاركات فى تنفيذ المعرض وكذا فى تصميم أفضل نتيجة للعام الجديد 2022 م.

وفى سياق متصل، اختتمت المديرية فعاليات البرنامج التدريبى الخاص بتطوير الذات للعاملين بقطاع تعليم المحافظة، حيث حاضر الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة فى اللقاء الختامى حول تنمية التواصل مع الآخرين والتحفيز على النجاح والإنجاز وتحسين المهارات الشخصية والعملية .

وجرى تنفيذ البرنامج بالتنسيق والتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية ضمن الخطة النصف سنوية للإدارة، وعلى مدار 3 أيام بواقع 12 ساعة تدريبية، وفى ختام اللقاء منح وكيل التعليم بالمحافظة شهادات اجتياز التدريب للمتدربين متمنيا لهم تحقيق أكبر استفادة من التدريب والحرص دائما على التطوير فى الأداء للتميز فى العمل.