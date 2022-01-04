اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يناير 2022 05:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

استقرار أسعار البيض فى الأسواق عند 48 جنيها للكرتونة

الثلاثاء، 04 يناير 2022 05:00 ص
استقرار أسعار البيض فى الأسواق عند 48 جنيها للكرتونة بيض - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، استقرار أسعار البيض اليوم بعد تحرك أمس بقيمة جنيه واحد فقط، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع الطلب فى السوق، حيث تسجل كرتونة البيض مستويات مرتفعة فى المزرعة عند 48 جنيها لكرتونة البيض الأبيض و56 جنيها لكرتونة البيض البلدي، و49 جنيها "بيض أحمر"، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 51 جنيها حسب الأنواع.

 

أما عن أسعار الدواجن البيضاء خلال تداولات المزارع اليوم تتراوح بين 25 إلى 26 جنيها للكيلو، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 29 جنيها، ويختلف من منطقة إلى أخرى.

 

تفاصيل أسعار الدواجن بكافة أنواعها، سعر كليو الفراخ الأبيض 26 جنيها، سعر الساسو 36 جنيها، كتكوت أبيض من 4.5-4.75 جنيه، كتكوت ساسو من 3-3.25 جنيه، أمهات بيضاء 19 جنيها.


اسعار الدواجن

اسعار البيض

سعر البيض

الدواجن اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة