ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضى جنوب غرب الصين إلى 10 أشخاص

وذكرت السلطات المحلية في مدينة بيجيه - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن أربعة أشخاص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، جراء الانهيار الأرضي الذي وقع مساء أمس الاثنين.

وأشارت السلطات الصينية إلى أن أكثر من ألف شخص من إدارات الطوارئ والإطفاء والأمن العام هرعوا إلى موقع الحادث للبحث عن المفقودين.