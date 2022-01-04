ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضى جنوب غرب الصين إلى 10 أشخاص

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضى، الذى ضرب موقع بناء فى مدينة بيجيه بمقاطعة قويتشو جنوب غربى الصين، إلى 10 أشخاص.
وذكرت السلطات المحلية في مدينة بيجيه - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن أربعة أشخاص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، جراء الانهيار الأرضي الذي وقع مساء أمس الاثنين.
وأشارت السلطات الصينية إلى أن أكثر من ألف شخص من إدارات الطوارئ والإطفاء والأمن العام هرعوا إلى موقع الحادث للبحث عن المفقودين.
وفى وقت سابق أعلنت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء، عن وقوع إنهيار أرضى فى إقليم "جيتشو" بجنوب غرب البلاد، مما أسفر عن مصرع خمسة أشخاص على الأقل وفقدان تسعة آخرين.
وذكرت السلطات أن الانهيار وقع بموقع بناء في مدينة "بيجي" في هذا الإقليم، وأن رجال الإنقاذ تمكنوا حتى الآن من إنقاذ ثمانية أشخاص، نقل ثلاثة منهم إلى مستشفى لتلقي العلاج حالتهم مستقرة، بينما تأكدت وفاة خمسة أشخاص.
وأشارت السلطات الصينية أن جهود الإنقاذ مازالت مستمرة لمحاولة البحث عن أي مفقودين.
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