اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 04:31 م
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اتحاد المهن الطبية يقرر زيادة المعاشات لـ1000 جنيه بدءا من مايو المقبل

الثلاثاء، 04 يناير 2022 04:00 م
اتحاد المهن الطبية يقرر زيادة المعاشات لـ1000 جنيه بدءا من مايو المقبل اتحاد نقابات المهن الطبية
كتبت آية دعبس

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أعلن الدكتور إيهاب هيكل نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية اتخاذ مجلس الاتحاد، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، قرارا بزيادة المعاشات بقيمة 100 جنيه شهريا، لتُصبح قيمة المعاش 1000 جنيه شهريا، بدلا من 900 جنيه، وذلك اعتباراً من دفعة مايو 2022.
 
وأوضح هيكل، فى بيان، أن ذلك يأتى فى ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية التى تم إجراؤها منذ فترة، للوقوف على حالة صندوق المعاشات، وبيان مدى قدرته على الاستمرارية حال اتخاذ قرار الزيادة، مشيرا إلى أن مجلس الاتحاد يبذل خلال تلك الفترة جهود للتوسع فى تحصيل الدمغات الطبية، وتنفيذ مشروعات تحقق زيادة فى موارد الاتحاد، وذلك لتغطية القيمة الإجمالية للزيادة فى المعاشات.
 
ولفت نائب رئيس الاتحاد إلى أن اتحاد المهن الطبية يصرف المعاش لأعضاء النقابات الطبية الأربعة أعضاء الاتحاد "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، كل ثلاثة أشهر، "فى منتصف فبراير، مايو، أغسطس، نوفمبر"، بإجمالى 3 آلاف جنيه بعد الزيادة الجديدة.
 
أما الأوراق اللازمة للحصول على المعاشات، فهى: 
- استمارة "أ.ن" من النقابة الخاصة بالعضو.
- خطاب من أحد البنوك بالموافقة على تحويل المعاش عليه (حساب جارى أو توفير).
- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.
- يتقدم العضو بنفسه بملء طلب الحصول على المعاش أمام الموظف المختص بمقر الاتحاد 6 ش الحديقة جاردن سيتى - القاهرة.

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