إصابة 5 أشخاص فى حادثى تصادم ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص فى حادثى تصادم مختلفين أعلي كوبري شرق النيل القديم، وطريق الشيخ متولى الشعراوى داخل مدينة بنى سويف وتم نقل المصابين فى الحادثين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى .

كان اللواء طارق مشهور مدير الأمن تلقى إخطارا بانقلاب دراجة بخارية أعلى كوبرى بنى سويف القديم الرابط شرق المحافظة بالغرب، ونتج عن الحادث إصابة كلا من حازم محمد على 16 سنة مصاب بكسر بالساق اليسري وعمر عماد سيد 18سنة مصاب بكسر بالركبه اليمني، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

فيما وقع الحادث الثانى عندما اصطدمت دراجة بخارية بملاكى بطريق الشيخ الشعراوى امام صيدلية الحاجرى بمدينة بنى سويف ، وتم نقل المصابين الى مستشفى بنى سويف الجامعى.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى حسين عبدالعاطي محمد 32 سنة مصاب بكسر بالقدم اليمني و احمد نشات صلاح 25سنة مصاب بجروح و كدمات ومحمد ابو بكر زكي 23 سنة مصاب كسر بالقدم اليمني، وتم تحرير محضر بالواقعتين .