إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وملاكى بمركز ساحل سليم بأسيوط

أسيوط- هيثم البدري

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخرى ملاكي بمنطقة كوبري القارب بمركز ساحل سليم فى أسيوط، وتم نقل المصابين إلي مستشفي البداري المركزي.

كان اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقي إخطارا من مأمور مركز ساحل سليم يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص رقم 6425 ي ط أ بالترعة قبلي كوبري القارب بحوالي 50 مترا بعد تصادمها مع سيارة ملاكى.

وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ، ونتج عن الحادث إصابة "حماده ر ع" 28 سنة من قرية شطب، و"مديحه م أ" 45 سنة من مركز البداري، و"محمد ك أ" 15 سنة من مركز البداري، و"كريمة ث ح" 20 سنة مركزالبداري، و"هاجر ك أ" 19 سنة من مركر البداري، و"محمد ه ع" 21 سنة من مركز البداري، و"نزيه م ع" 43 سنة مركزالبداري، و"مايكل ن م" 7 سنوات مركز البداري، و"محمد أ" 20 سنة مركز البداري، وتم نقلهم إلى مستشفى البداري المركزي.

وجاري استخراج السيارة، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض علي النيابة العامة.



