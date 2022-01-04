إحالة أوراق 5 متهمين إلى المفتى فى واقعة مقتل شخص بسبب الثأر بقنا

قنا - صابر سعيد

قضت محكمة جنايات نجع حمادى شمال قنا، بإحالة أوراق 5 متهمين إلى المفتي بتهمة قتل شخص بسبب خصومة ثأرية حيث تعود أحداث الواقعة إلي عام 2020 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا بلاغا يفيد العثور على جثة محمود. ت، مصابا بطلقات نارية أدت إلى وفاته بسبب خصومة ثأرية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين في الواقعة محمد. ص، مزراع، عاطف.أ، عامل أجري، محمد. خ، كهربائي، ايمن. ك، محام، وائل. م، خريج خدمة اجتماعية وتم إحالة القضية إلي محكمة جنايات نجع حمادى، والتي قضت بمعاقبة المتهمين بإحالة أوراقهم إلى المفتي.