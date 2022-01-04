اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يناير 2022 09:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إحالة أوراق 5 متهمين إلى المفتى فى واقعة مقتل شخص بسبب الثأر بقنا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 08:25 م
إحالة أوراق 5 متهمين إلى المفتى فى واقعة مقتل شخص بسبب الثأر بقنا محكمة - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات نجع حمادى شمال قنا، بإحالة أوراق 5 متهمين إلى المفتي بتهمة قتل شخص بسبب خصومة ثأرية حيث تعود أحداث الواقعة إلي عام 2020 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا بلاغا يفيد العثور على جثة محمود. ت، مصابا بطلقات نارية أدت إلى وفاته بسبب خصومة ثأرية.
 
وكشفت التحقيقات أن المتهمين في الواقعة محمد. ص، مزراع، عاطف.أ، عامل أجري، محمد. خ، كهربائي، ايمن. ك، محام، وائل. م، خريج خدمة اجتماعية وتم إحالة القضية إلي محكمة جنايات نجع حمادى، والتي قضت بمعاقبة المتهمين بإحالة أوراقهم إلى المفتي.

جنايات نجع حمادي

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة