أم ليتامى من الصم والبكم مهددة بالطرد من شقتها.. و"تضامن الشرقية" توضح

وقالت ناهد ناجى حسين 59 عاما موظفة بالتموين بإدارة ديرب نجم ، إنها تعيش ومعها أبناؤها وأحفادها السبعة بوحدة سكنية بمدينة ديرب نجم، حصلت عليها منذ سبع سنوات من قبل التضامن الاجتماعى، بعد إجراء البحث عليها لكونها أم لثلاثة أبناء من الصم والبكم، وكانت ملتزمة وزوجها بدفع إيجار شهرى للوحدة السكنية على مدار سبع سنوات، وتوفى زوجها منذ عام ولا تزال ملتزمة بدفع قيمة الإيجار الشهرى.

وأردفت أنها فوجئت بخطاب من مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية رقم " 5197 بتاريخ 11 أغسطس الماضى، يطالبها بإنهاء التعاقد نظرا لارتفاع دخل الأسرة.

وأوضحت أنها حصلت على الوحدة السكنية باسم زوجها وهو على قيد الحياة وكان موظفا حكوميا وهى كذلك وبعد وفاته قامت بالحصول على قرض 50 ألف جنيه لسداد ديون عليها من زواج نجلها من الصم والبكم ومطالبة شهريا بدفع أكثر من 2000 جنيه للبنك، وأنها عندما حصلت على الوحدة السكنية كان زوجها على قيد الحياة وكان الدخل أعلى من الوقت الحالى لوفاته وحصوله على معاش شهرى فقط.

تنهمر الأم المعيلة لأبنائها وأحفادها فى البكاء قائلة: منذ أيام حضرت لجنة من مجلس مدينة ديرب نجم لمطالبتى بترك الوحدة السكنية وطالبت منهم تقنين وضعى بدفع قيمة إيجار أعلى من التعاقد او البحث عن مخرج نظرا لكوني مريضة وأحصل على علاج شهرى ويعيش معى أبنائي لكن كان ردهم تعليمات وزارة التضامن، وناشدت وزيرة التضامن الاجتماعى بالنظر بعين العطف لحالتها ووضعها الصحي وأبنائها، وفي حال تركها الشقة لم تتمكن من البحث عن شقة إيجار سوف تصبح فى الشارع.

ومن جانبه ، قال عبد الحميد الطحاوى" وكيل مديرية التضامن بالشرقية، لـ" اليوم السابع"، إنه تم فحص الحالة وتبين أن راتبها الشهرى ومعاش زوجها أعلى من الدخل المسموح به وتلك الوحدات تمنح للأسر المستحقة.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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