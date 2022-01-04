أمريكى متهم بالحصول على 4.2 مليون دولار إغاثة كورونا عن طريق الاحتيال

كتبت: نهال أبو السعود

اتهم رجل يبلغ من العمر 27 عامًا في فلوريدا بالحصول على أكثر من مليوني دولار عن طريق الاحتيال في قروض إغاثة كورونا، التي أقرها الكونجرس الأمريكي في بداية تفشي الوباء في إطار برنامج حماية الراتب (PPP)، حيث اتهمته السلطات باستخدام الأموال لشراء سيارات فاخرة وساعات وملابس.



وفقًا للمدعين العامين، قدم فاليسكي باروسي قروض PPP لأكثر من 4.2 مليون دولار، حيث قدم مستندات بنفقات نهاية العام السابقة المزورة وصافي الربح وكشوف المرتبات ونماذج ضرائب مصلحة الضرائب.



انتهى الأمر بباروسي والمتواطئين معه في الحصول على ما يقرب من نصف ما تقدموا للحصول عليه وصرفوا الأموال على سيارة لامبورجيني، وساعات فاخرة، وملابس من ماركات عالمية.



يواجه باروسي خمس تهم بالاحتيال الإلكتروني وثلاث تهم بغسل الأموال وتهمة واحدة تتعلق بسرقة الهوية المشددة، وفي حالة إدانته، يواجه باروسي عقوبة تصل إلى 132 عامًا في السجن.



منذ تأسيس الشراكة بين القطاعين العام والخاص أثناء الوباء، اتُهم عدد كبير من الأفراد في جميع أنحاء الولايات المتحدة بالحصول على قروض بطريقة احتيالية وإنفاق الأموال على العناصر الفخمة.



في مايو، اتُهم رجل من كاليفورنيا بالحصول على 5 ملايين دولار على شكل قروض من الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفقًا للسلطات، أنفق الأموال على السيارات الفاخرة وكذلك الإجازات.



وفي الشهر نفسه أطلق المدعي العام ميريك جارلاند فريق العمل المعني بإنفاذ الاحتيال المتعلق بمساعدات كورونا، وقبل بضعة أشهر فقط، وسعت اللجنة الفرعية المختارة في مجلس النواب والمعنية بأزمة فيروس كورونا تحقيقاتها الخاصة في احتيال برامج المرتبات.