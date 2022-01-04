اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 05:22 ص
أكرم القصاص
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أمريكا تجدد مطالبة نظام ميانمار بوقف استخدام العنف فورا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 04:15 ص
أمريكا تجدد مطالبة نظام ميانمار بوقف استخدام العنف فورا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أ ش أ

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جددت الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة نظام ميانمار العسكري بوقف استخدام العنف فورا والإفراج عن جميع المعتقلين ظلماً وإعادة مسار ميانمار نحو تحقيق ديمقراطية حقيقية وشاملة.
 
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة تجاه شعب ميانمار الذي لم يفقد الأمل في سعيه نحو مستقبل أفضل حتى مع تعرضهم لانتهاكات مروعة من جانب النظام العسكري.
 
وأضاف أن واشنطن بكلّ فخر تحيّي شعب ميانمار الذي يسعى جاهداً لاستعادة مسار شامل للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون لجميع الفئات في البلاد.
 
واختتم بلينكن بيانه بالقول: بالنيابة عن الولايات المتحدة، أقدم دعمي لشعب ميانمار بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال.

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