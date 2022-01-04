أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء

كتب إسلام سعيد

رفعت مصانع الدرفلة سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع إلى مستويات 14 جنيها ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 14300 ألف جنيه، بحسب تجار فى سوق مواد البناء.

وفيما يتعلق بسعر طن الحديد فى مصانع الدورة المتكاملة يسجل حوالى 14900 جنيه، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 15200 جنيه، وقد يختلف هذا السعر من محافظة إلى أخري.

أما عن أسعار الأسمنت فتسجل حاليًا 875 جنيها للطن تسليم أرض المصنع وهو أقل سعر، ويصل أقصى سعر ألف جنيه، ويصل السعر للمستهلك بسعر يبدأ من 1050 جنيها إلى 1100 جنيه.

وتم إعلان تعديلات ضوابط رخص الصناعات الثقيلة المطروحة للمستثمرين، والتى شهدت إضافة منتجات جديدة للبنود الواردة فى القرار 47 لسنة 2020، والخاص بالضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة على المستثمرين، لتشهد إضافة 4 قطاعات إنتاجية جديدة منها بلاطات الصلب والبيليت ولفائف الصاج المسحوبة على الساخن وكتل الصلب السبائكي.