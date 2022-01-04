اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يناير 2022 12:58 م
أكرم القصاص
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أستراليا تتبرع بـ900 ألف جرعة من لقاح "فايزر-بيونتيك" إلى جمهورية لاوس

الثلاثاء، 04 يناير 2022 11:43 ص
أستراليا تتبرع بـ900 ألف جرعة من لقاح "فايزر-بيونتيك" إلى جمهورية لاوس لقاح كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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تبرعت أستراليا بـ900 ألف جرعة من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لكوفيد-19 إلى جمهورية لاوس عبر مرفق "كوفاكس".
 
وستستخدم جمهورية لاوس تلك الجرعات في تحصين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما بهدف إعادة فتح المدارس بأمان، بما يتماشى مع خطة التحصين الوطنية لحكومة لاوس.
 
كما ستعطي لاوس بحسب صحيفة ذا لواتيان تايمز المحلية، جرعات من لقاح "فايزر" لكبار السن، وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة. 
 
يأتي هذا التبرع من جانب الحكومة الأسترالية عقب تبرعها بمئة ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" إلى لاوس الشهر الماضي، ليصل إجمالي تبرعاتها للدولة الآسيوية إلى مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19.

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كوفاكس

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