وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حسبما ذكرت قناة "الإخبارية السعودية"، إن بلاده تتعامل مع التهديدات الإرهابية بما يضمن أمنها وسيادتها الوطنية، مؤكدا أنه "مخطيء من يمتحن الإمارات" .

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في وقت سابق، اعتراض وتدمير صاروخ باليستى أطلقته جماعة الحوثى، مؤكدة أنه لم ينجم عن الهجوم أي خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.