شاهد آثار حريق الحسين.. النار تلتهم عدة محلات وعمارة الشعراوى

كتب ــ سيد الخلفاوى

رصد "اليوم السابع" آثار حريق عمارة الأوقاف بمحيط مسجد الحسين، وسط القاهرة، والذى نشب مساء أمس وأدى إلى احتراق عدد من المحال ومحتوياتها .

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بوجود حريق نتج عن كابل كهرباء أسفل العقار رقم 3 شارع الباب الأخضر بجوار المشهد الحسينى وامتد الحريق من أسفل العقار إلى الدور الأول والثانى وإلى العقار رقم 4 و5، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحريق وتم الإطفاء أعقبها عمليات التبريد.

وأكد محافظ القاهرة الذى انتقل لموقع الحريق فور نشوبه على سرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق، كما وجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لمصابى الحادث.