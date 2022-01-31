العثور على جثة خفير وسط ظروف غامضة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

عثر أهالى قرية المنصورية الجديدة بنطاق مجلس قروى بنبان بمركز دراو بمحافظة أسوان، اليوم الإثنين، على جثة خفير مقتول بعدة طعنات بآلة حادة وسط ظروف غامضة.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، بلاغا من مركز شرطة دراو بمقتل شخص يدعي "كمال. ا" في ظروف غامضة يقيم داخل قرية المنصورية الجديدة ببنبان بحرى التابعة لمركز دراو، وكلف مدير إدارة البحث الجنائى بسرعة البحث عن الجانى.

وانتقل على الفور ضباط المباحث بمركز شرطة دراو إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالفحص والتحري تبين أن الشخص لقي مصرعه طعنًا بآلة حاده، وأنه يعيش بمفرده داخل المنزل نظرًا لأنها الاستراحه المخصصة له بواسطة مكان عمله، و أنه يعمل غفير، وأثناء توجهه نجله للأطمئنان عليه وجده غارقًا في دماءه وذلك في ظروف غامضة.