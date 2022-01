السفير الكندى يشيد بمواساة محمد صلاح لـ أشرف حكيمى: نموذج لنا جميعا

أشاد السفير الكندى لدى القاهرة، لويس دوما، بالنجم محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي، بعد لقطة مواساته لأشرف حكيمى لاعب المنتخب المغربى بعد خسارة فريقه في مباراة أمس.

ونشر لويس دوما، عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورة محمد صلاح أثناء مواساته أشرف حكيمى، وعلق عليها: "هذا هو السبب فى أننا ندعوه "الملك المصرى".. رقى القيادة والرياضة .. نموذج لنا جميعا.. مبروك يا مصر".

And that’s why we call @MoSalah the Egyptian King 🇪🇬👑: leadership and sportsmanship. A model for us all.

Mabrouk ya Masr! 🇪🇬 📸🤩#AFCON2021 | #CAN2021 pic.twitter.com/Eogg3IG7sB