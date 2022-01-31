اليوم السابع
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السفير الكندى يشيد بمواساة محمد صلاح لـ أشرف حكيمى: نموذج لنا جميعا

الإثنين، 31 يناير 2022 02:31 م
السفير الكندى يشيد بمواساة محمد صلاح لـ أشرف حكيمى: نموذج لنا جميعا محمد صلاح يواسى أشرف حكيمى
كتب إيهاب محمد

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أشاد السفير الكندى لدى القاهرة، لويس دوما، بالنجم محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي، بعد لقطة مواساته لأشرف حكيمى لاعب المنتخب المغربى بعد خسارة فريقه في مباراة أمس.

ونشر لويس دوما، عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورة محمد صلاح أثناء مواساته أشرف حكيمى، وعلق عليها: "هذا هو السبب فى أننا ندعوه "الملك المصرى".. رقى القيادة والرياضة .. نموذج لنا جميعا.. مبروك يا مصر".

وكان امتدح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" منتخب مصر الوطنى بعد عبور المغرب فى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعتهما أمس باستاد أحمدو أهيدجو، ليواجه الكاميرون أصحاب الأرض فى نصف النهائى.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر تويتر فيديو لتصدى أبو جبل للكرة وعلق بعبارة "هي أشياء تتوارث عبر الأجيال، روح الفراعنة ليس لها مثيل".

وضمن منتخب مصر لكرة القدم الحصول على 35 مليون جنيه من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بعد الفوز على المغرب والتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا لمواجهة الكاميرون مساء الخميس المقبل.

وتنص لائحة مكافآت بطولة أمم أفريقيا على مكافأة للمتأهلين إلى الدور نصف النهائي، بحيث يحصلون على 2.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 200 ألف دولار، ما يعادل 35 مليون جنيه.

وانفرد منتخب مصر لكرة القدم، برقم قياسي جديد في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

وانفرد المنتخب المصري بالرقم القياسي للوصول لقبل النهائي 16 مرة، بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب أحمدو أهيدجو، ضمن منافسات دور ربع النهائي في البطولة المقامة في الكاميرون.


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