الزراعة تواصل تنفيذ تكليفات الرئيس بمنع التعدى على الأراضى الزراعية

كتبت أسماء نصار

تلقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريراً من الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة حول جهود الإدارة في منع التعديات خلال فترة الإجازة الرسمية أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية.

وأفاد التقرير قيام الإدارة المركزية لحماية الأراضى بالعمل على مدار الساعة خلال الإجازة لمنع التعديات على الاراضي الزراعية كما قامت الإدارة وبالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي بالإزالة في المهد لمحاولات التعدي أو تشوين مواد البناء، وإعادة الأرض إلى الزراعة مرة أخرى مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق.

وأوضح التقرير، أن هناك انحسار فى حالات التعدي على الآراضي الزراعية على مستوى الجمهورية بفضل تعاون اجهزة الدولة من أجل تنفيذ تكليفات القيادة السياسية.