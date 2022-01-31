الزراعة": أكثر من 600 ألف جرعة تحصين ضد الجلد العقدى للماشية وجدرى الضأن

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالى عدد الجرعات التى تم تصحينها، ضمن الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدى للماشية، وجدرى الأغنام للضأن، والتى بدأت فى 22 يناير الماضى، حوالى 602 ألفا و581 جرعة للأبقار والأغنام والماعز، على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن ذلك يأتى تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لتحصين الماشية، على مستوى الجمهورية، لحماية الثروة الحيوانية، بما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار رئيس الهيئة، إلى انه تم منذ بداية الحملة وحتى الآن، تحصين حوالى 466 ألفا و702 جرعة للأبقار، و139 ألفا و556 جرعة للأغنام، و16 ألفا و323 جرعة للماعز.

وأوضح، أن الحملات والتى يتم تنفيذها من خلال أطباء مديريات الطب البيطرى بالمحافظات والإدارات التابعة لها، تتم من خلال لجان ثابتة متمركزة فى تجمعات مربى الماشية والأسواق، كما تجوب جميع المراكز والقرى بجميع المحافظات، لترقيم الماشية وتسهيل عمليات التحصين لكافة الرؤوس، بهدف انجاح الحملة، لافتا إلى أنه يتم خلال هذه الحملات، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وناشد رئيس الهيئة، كافة المربيين بالتعاون مع الحملة، والتواصل مع الإدارات البيطرية، لتحصين ماشيتهم، لحمايتها والحفاظ على ثروتهم الحيوانية.