وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين، إنه "بفضل شجاعة وتصميم قوات سوريا الديمقراطية، التي دفع الكثير من عناصرها التضحية الكبرى، فشل داعش في جهوده الرامية إلى اقتحام واسع النطاق للسجن لإعادة تشكيل صفوفه".

وأكد مستشار الأمن الوطني الأمريكي أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكل تهديدا عالميا يتطلب حلا عالميا.

وأضاف "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع شركائها في العراق وشمال شرق سوريا والتحالف من أجل هزيمة داعش، لمواجهة تهديد التنظيم لأوطاننا".