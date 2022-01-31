اليوم السابع
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أبو الغيط يلتقى أمين سر حركة فتح بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

الإثنين، 31 يناير 2022 03:01 م
أبو الغيط يلتقى أمين سر حركة فتح بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أبوالغيط والرجوب
كتب بيشوى رمزى

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استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث ناقش معه مستجدات القضية الفلسطينية، بما في ذلك سُبل الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها في المرحلة الحالية.
 
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة بالجامعة العربية أن أبو الغيط استمع إلى عرضٍ قدمه الرجوب للأوضاع الفلسطينية، متضمناً تقييماً لتضاؤل احتمالات إحياء المسار السلمي نتيجة للمواقف المتشددة للائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل. 
 
وأكد أبو الغيط خلال اللقاء أهمية تماسك الجبهة الفلسطينية الداخلية، وضرورة الحفاظ على أسس القضية الفلسطينية وحل الدولتين بالرغم من صعوبة الوضعين؛ الدولي والإقليمي في هذه المرحلة.

ابو الغيط

الجامعه العربيه

حركه فتح

امين سر حركه فتح

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