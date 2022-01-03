"CNN": آبل تصبح أول شركة أمريكية تصل قيمتها إلى 3 تريليونات دولار

كتبت: نهال أبو السعود

أصبحت شركة Apple أول شركة أمريكية تقدر قيمتها بأكثر من 3 تريليونات دولار يوم الإثنين، حيث واصلت شركة التكنولوجيا نموها الهائل فى أسعار أسهمها، حيث تضاعفت قيمتها ثلاث مرات فى أقل من أربع سنوات.

دفعت الطفرة فى عصر الوباء فى أسهم التكنولوجيا شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى إلى مستويات عالية جديدة، وجذب أسواق الأسهم الأمريكية معها.

أصبحت Apple أول شركة فى العالم بقيمة تريليون دولار فى أغسطس 2018، تجاوزت 2 تريليون دولار فى عام 2020 وسجلت أعلى مستوى جديد لها مع بدء التداول بعد الأعياد وتجاوزت أسهمها 182.80 دولار للقطعة قبل أن تنخفض.

أصبحت Apple وحدها الآن أكثر قيمة من القيم المجمعة لبوينج وكوكا كولا وديزنى وإكسون موبيل وماكدونالدز ونتفليكس وول مارت، وارتفعت أسهمها بنسبة 38% منذ بداية عام 2021.

أصدرت الشركة أرباحها الفصلية الأخيرة فى أكتوبر وحققت أرباحًا قدرها 20.6 مليار دولار على مدار الأشهر الثلاثة السابقة على الرغم من معاناتها من مشكلات سلسلة التوريد المتعلقة بـ Covid.

من غير المرجح أن تظل الشركة الوحيدة التى تبلغ قيمتها ثلاثة تريليونات دولار، حيث يتوقع المحللون أن تصل مايكروسوفت أيضًا إلى الهدف فى وقت لاحق من هذا العام.

فى دفعة أخرى للأسواق الأمريكية، استأنفت أسعار النفط العالمية، التى سجلت العام الماضى أكبر ارتفاع سنوى لها منذ 2016 على الأقل، صعودها نحو 80 دولارًا للبرميل مع تلاشى المخاوف التى ظهرت أواخر العام الماضى بشأن تأثيراوميكرون.

من المتوقع أيضًا أن تواجه أسواق النفط العالمية تقلبًا مستمرًا فى العام المقبل حيث يوازن التجار مخاطر أن متغير Omicron قد يوقف انتعاش الطلب على وقود النقل، مقابل الإمدادات غير المؤكدة من أكبر منتجى النفط فى العالم.