6 حالات صحية تتفاقم فى فصل الشتاء.. أبرزها آلام المفاصل وجفاف الجلد

كتبت مروة هريدى

خلال فصل الشتاء هناك العديد من الأمراض التي يسببها الطقس البارد والتي يمكن أن تؤثر علينا بشكل أو بآخر، لذلك من المهم الاعتناء بنفسك جيدًا خاصة أن هناك ظروفًا معينة تزداد سوءً خلال فصل الشتاء، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 6 حالات صحية تزداد سوءً خلال فصل الشتاء:



نزلة البرد

نزلات البرد من أكثر الأمراض شيوعًا خلال فصل الشتاء خاصة بين الأطفال بسبب الطقس البارد.

الأنفلونزا

تتفاقم الأعراض الشبيهة بالأنفلونزا العامة خلال فصل الشتاء بسبب انخفاض درجة الحرارة التي تسبب الأنفلونزا وجميع الحالات المشابهة لها.

التهاب الحلق

غالبًا ما يكون سبب التهاب الحلق عدوى فيروسية، وهو أحد أكثر أمراض الشتاء شيوعًا وإثارة للقلق.

آلام المفاصل

آلام المفاصل من الأمراض الشائعة فى الشتاء أيضًا خاصة بالنسبة لكبار السن الذين يعانون منها فى الغالب طوال العام ولكن تتفاقم أعراضها غالبًا فى فصل الشتاء بسبب برودة الطقس.

النوبة القلبية

يتسبب الطقس البارد في مزيد من الضغط على القلب وذلك بسبب ارتفاع ضغط الدم الذى ينتج عادة بسبب برودة الطقس.

جفاف الجلد

ترتبط هذه الحالة عادة بفصل الشتاء، حيث تتسبب برودة الطقس فى تقشر الجلد وجفافه بسبب قلة الرطوبة.

لدغة الصقيع

من المحتمل أن يتعرض كبار السن والأطفال لما تعرف بلدغة الصقيع خاصة مع زيادة برودة الطقس لأقصى حد، حيث يكون التعامل معها مؤلمًا للغاية.