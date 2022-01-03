وقال نيدزيلسكي - في تصريح نقلته وكالة الأنباء البولندية "باب" - "إذا رأينا هذا الأسبوع استمرارا في الاتجاه التصاعدي للعدوى، وإذ تم بالفعل شغل ما يقرب من 20 ألف سرير في المستشفيات، سنتخذ المزيد من الإجراءات المشددة".

وأضاف قائلا "سنتحدث عن المدارس، إغلاق مراكز التسوق على سبيل المثال، لكن لا أريد أن أحكم مسبقا".. مشيرا إلى أن أي قرارات قد يتم الإعلان عنها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وسجلت السلطات الصحية في بولندا 6422 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، بالإضافة إلى 9 حالات وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة أن أكثر من 19 ألف شخص لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات فيما يوجد أكثر من 153 ألفا في العزل المنزلي.

يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في بولندا منذ بداية تفشي الوباء بلغ 4 ملايين و133 ألفا و851 حالة.. فيما بلغ إجمالي الوفيات 97 ألفا و493 حالة.