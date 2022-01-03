وزير الاتصالات يوجه بصرف "راوتر" وشهر مجاني لسيدة اشتكت من الإنترنت ببورسعيد

وتقدمت سيدة لوزير الاتصالات، بشكوى خلال تفقده مركز مبيعات إحدى شركات المحمول في سنترال بورسعيد العمومي، فوجه بسرعة حل مشكلتها، وصرف "راوتر" هدية وشهر مجاني من الإنترنت لها.

وتفقد وزير الاتصالات في بداية زيارته لمحافظة بورسعيد مدرسة التربية الفكرية بمدينة بورفؤاد، وذلك ضمن مشروع الوزارة لتطوير العملية التعليمية لذوي الهمم، وافتتح أعمال تطوير بريد: بورفؤاد، وقناة السويس، وبورسعيد أول، وتفقد موقع إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بمقر كلية الهندسة في جامعة بورسعيد، وتفقد مركزين لمبيعات أحدى شركات الاتصالات، فضلًا عن زيارة عدد من الأماكن السياحية مثل: حديقة فريال وساحة مصر.