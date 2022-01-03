إدخال 50 ألفا و240 أصلا مملوكا للدولة من إجمالي 120 ألفا بمحافظة بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه تم إدخال واعتماد 50 ألفا و240 أصلا مملوكا للدولة من إجمالى 120 ألفا بنسبة 41% على مستوى محافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن هذه الأصول المملوكة للدولة التى تم حصرها هى الأصعب على مستوى المحافظة، وما يتبقى هو الأسهل وسيتم إنجازه خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.

وفى سياق مختلف، أوضح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تمت ميكنة أجهزة المحافظة كاملةً بنسبة 100%، وذلك فى إطار إطلاق منظومة التحول الرقمى التى توفر على المواطن الوقت والجهد.

وأضاف محافظ بورسعيد، خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد فى قاعة فايزة أبو النجا بالديوان العام لمحافظة بورسعيد، أن منظومة التحول الرقمى ألقت بظلالها على المصلحة العامة للمواطن.

واستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لعقد لقاء بين محافظ بورسعيد ووزير الاتصالات، ولتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التابعة للوزارة بمحافظة بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد، بوزير الاتصالات، مثنيا على جهوده المثمرة بمحافظة بورسعيد والتى جاءت خلال تطبيق منظومة التحول الرقمى ببورسعيد، كأول محافظات الجمهورية.

ومن المنتظر أن تشمل الزيارة، تفقد مدرسة التربية الفكرية بمدينة بورفؤاد، وذلك ضمن مشروع الوزارة لتطوير العملية التعليمية لذوى الهمم، وافتتاح مكاتب بريد: بورفؤاد، وقناة السويس، وبورسعيد أول، وتفقد موقع إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بمقر كلية الهندسة فى جامعة بورسعيد، وتفقد مركزين لمبيعات إحدى شركات الاتصالات.