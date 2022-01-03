هيئة الرقابة المالية توافق على إيقاف التعامل على سهم رواد السياحة

كتب هانى الحوتى

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية ، إيقاف التعامل على سهم شركة رواد السياحة -رواد، لحين موافاة الهيئة والبورصة بتقرير يوضح الأحداث اللاحقة على تاريخ إعداد القوائم المالية فيما يتعلق بمحفظة الأوراق المالية الخاصة بالشركة، والأرباح/الخسائر الناتجة عنها، وكذلك خطة مجلس الإدارة بشأن ممارسة الشركة لنشاطها الأساسي وتحقيق إيرادات من خلاله، وبما ينعكس على نتائج أعمال الشركة.

وجاء ذلك بعد مطالعة الهيئة للقوائم المالية لشركة رواد السياحة-رواد، خلال عام 2020 وما تبين من تحقيقها لخسائر بقيمة 14.2 مليون جنيه، وبمطالعة القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021 والتي تبين منها أن نتائج أعمال الشركة قد حققت صافي ربح بقيمة 10.6 مليون جنيه، وحيث ورد بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2020، أن صافي الربح المحقق جاء نتيجة تحقيقها أرباحًا بقيمة 19.1 مليون جنيه من بيع استثمارات في أسهم وكذلك تحقيقها أرباح تبلغ 4.7 مليون جنيه عوائد أذون خزانة وشهادات استثمار بالإضافة إلى تقييم استثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة في 30 سبتمبر عام 2021 بقيمة 43.1 مليون جنيه.